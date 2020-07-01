Пропавший вчера 31-летний пскович найден

Рынок недвижимости в условиях пандемии станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Депутаты Псковской гордумы активно голосуют по поправкам в Конституцию

Поправки в Конституцию очень значимы для страны и общества - Андрей Царев