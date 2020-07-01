Происшествия

Около 200 нарушителей пограничного режима выявили в Псковской области за год

Около 200 нарушителей правил пограничного режима выявили с начала года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. По результатам административных разбирательств они привлечены к ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона, что въезд либо проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и пропусков (индивидуальных либо коллективных).

Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, помимо прочего, предусмотрено административное выдворение за пределы Российской Федерации.

Порядок и сроки выдачи пропусков в пограничную зону регламентируются приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 455, текст которого находится в открытом доступе, в том числе на официальном сайте ФСБ России.

Заявление можно подать в форме электронных сообщений. Адрес электронной почты Пограничного управления: pu.pskovobl@fsb.ru. Также можно воспользоваться интернет-порталом «Госуслуги».

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обращаться по телефонам: