Происшествия

Мошенник откликнулся на объявление великолучанина о продаже шкафа

30-летний житель Великих Лук разместил на сайте объявление о продаже шкафа и лишился денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

30 июня мужчине позвонил неизвестный, который изъявил желание приобрести шкаф. При этом «покупатель» попросил указать ему реквизиты банковской карты, чтобы перевести деньги. Великолучанин эту просьбу выполнил и в итоге лишился со своего счета 85 тысяч рублей. Ведется проверка.

А в Пскове 42-летней псковичке 1 июля позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником банка. Под предлогом якобы приостановления незаконной транзакции средств он завладел ее деньгами в сумме 140 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По аналогичной мошеннической схеме жертвами мнимых сотрудников банков за последние дни стали еще трое жителей Пскова, Псковского и Великолукского районов. Они потеряли в общей сложности около ста тысяч рублей.

В этой связи полиция напоминает жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности при общении с незнакомцами в Сети и по телефону. Во избежание серьезных проблем информацию персонального характера и реквизиты банковских карт сообщать им не следует, подчеркнули в ведомстве.