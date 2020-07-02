Происшествия

В Псковской области раскрыли кражи велосипеда и инструментов

Сотрудники полиции установили лиц, подозреваемых в совершении хищений имущества на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках в ночь на 30 июня из автомашины «ВАЗ», стоявшей во дворе дома по улице Вокзальной злоумышленник разбил стекло двери и похитил кошелек, музыкальную колонку и сабвуфер. Причиненный ущерб составил около 10 тысяч рублей. Автовладелица сообщила о произошедшем в полицию. В результате проведенных стражами порядка оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Им оказался учащийся одной из великолукских школ, 2004 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

По версии следствия, из дачного дома в деревне Трыново Печорского района путем срыва замка похищены велосипед, инструменты, посуда и продукты. Причиненный ущерб составил более 10 тысяч рублей. В этой краже подозревается безработный мужчина, 1979 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята.

В деревне Мостище Себежского района из сарая у дома по улице Зеленой свободным доступом совершена кража бензотриммера. В этом противоправном деянии подозревается 42-летний безработный местный житель. Похищенное изъято. Проводится проверка. Отметим, что за последние дни кражи имущества граждан раскрыты полицией также в Пскове, Великолукском, Опочецком и Новосокольническом районах.