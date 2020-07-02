Происшествия

Порядка 2,5 тысяч пачек сигарет нашли псковские пограничники в поезде

В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» пресечена попытка незаконного перемещения партии табачной продукции через государственную границу РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сигареты обнаружены в грузовом составе, следовавшем за пределы России. Табачные изделия были укрыты в полых полостях поперечных балок четырех полувагонов с минеральными удобрениями.

В ходе осмотра поезда пограничники извлекли в общей сложности порядка 2500 пачек сигарет, предварительная оценочная стоимость которых составила более 120 тысяч рублей.

Выявленные табачные изделия изъяты и переданы сотрудникам таможни для проведения дальнейших процессуальных действий и принятия правового решения.