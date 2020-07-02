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Трагедия буднего дня

02.07.2020 17:00|ПсковКомментариев: 1

«Дом уничтожен вместе с имуществом». Фраза из справки, выданной пожарными, стала приговором для невельчанки Лилии Турковой. На семьдесят третьем году жизни она осталась без крыши над головой и не смогла получить даже тысячу рублей материальной помощи, потому что ее пенсия в пятнадцать тысяч оказалась слишком большой. На пепелище она нашла несколько тарелок, с этим нехитрым имуществом ее приютила подруга. Дальше - съемный угол в бараке за пятую часть пенсии или дом престарелых.

Да нормально все

Невельчанка Лилия Алексеевна Туркова 3 июня отправилась на рынок на восьмичасовом автобусе. Домой вернулась в 9:20.

«Когда уезжала, все в порядке дома было, - рассказывает она. - Подхожу к дому - из-под крыши дым! Конечно, запаниковала, закричала, люди вызвали пожарных. Тушили, бесполезно, горит и все, перекидывается с одного места на другое».

В итоге дом сгорел целиком, включая все, что было внутри. Осталась только видимость внешних стен. На пожарище Лилия Алексеевна нашла несколько закопченных тарелок. Пока огонь разгорался, сосед помог вытащить из дома газовый баллон, смог спасти паспорт и три тысячи рублей. С таким скарбом пенсионерка, которой 23 июля исполнится 73 года, перебралась к подруге на другой конец города.

От дома остался остов, не подлежащий восстановлению. Фото прислано в редакцию семьей Турковых.

«Собрала, что было: кофту, халат, подушку, одеяло, - говорит невестка погорелицы, великолучанка Жанна Туркова. - Мой брат привез телевизор и телефон. По родне и знакомым наскребли немного денег».

У Лилии Алексеевны два сына. Один живет в Невеле, другой в Луках. Многим ли они могут помочь матери, если и сами живут с семьями в однокомнатных квартирах? Вопрос риторический.

Сорок лет назад сгоревший дом построил ныне покойный муж Лилии Алексеевны. Спальня, зал, кухня, прихожая, большая веранда - сейчас на закопченном пространстве не поймешь, где раньше спали люди, а где готовили еду. В своем доме Лилия Алексеевна рассчитывала довековать отпущенные годы. Родные потихоньку помогали с ремонтом. Настелили ламинат, вставили пластиковые окна. Невестка после продажи дома отдала свою крепкую мебель. Огонь в момент слизнул это все. Сгорели бытовые мелочи, кухонная утварь, постельные принадлежности, одежда, телевизор, электрочайник, стиральная машина, газовая плита, холодильник.

Вся прошлая жизнь Лилии Алексеевны оказалась присыпана пеплом. Фото прислано в редакцию семьей Турковых.

Пожарные по картине возгорания сделали вывод, что коротнула проводка. Лилия Алексеевна с горечью вспоминает, как полгода назад спрашивала, не нужно ли ее поменять, у электриков, ставивших счетчик. Те отмахнулись: «Да не, нормальная проводка».

Слишком большая пенсия

Когда сын и невестка узнали в Великих Луках о случившемся, все бросили и помчались в Невель. Получив у пожарных справку, Лилия Алексеевна и Жанна пошли по чиновничьим кабинетам. Вдруг помогут чем одинокой пенсионерке, оставшейся без крыши над головой?

«В администрации сказали написать заявление, но сразу предупредили, что толку никакого не будет. Посоветовали обратиться в соцзащиту за материальной помощью в тысячу рублей», - называет Жанна сумму, на которую первоначально рассчитывали от государства.

Действительно, через несколько дней глава района Олег Майоров прислал официальный ответ: «Средства на оказание материальной помощи гражданам, имущество которых пострадало от пожара, в бюджете муниципального образования в текущем году не предусмотрены, ввиду отсутствия соответствующих полномочий в органах местного самоуправления».

Да и в Центре социального обслуживания ничем помочь не смогли: «Пенсия какая у вас? До десяти тысяч помогаем». Пенсия в 15 тысяч рублей оказалась слишком высокой для помощи в тысячу рублей.

Дом сорок лет назад построил ныне покойный муж Лилии Алексеевны. Фото прислано в редакцию семьей Турковых.

«Я осталась без всего, - в голосе Лилии Алексеевны стоят слезы. - Надо кормиться. Все мелочи для жизни купить. А как я лекарства куплю? Вначале сказали, дадут тысячу, а потом ничего. Хоть бы немножко помогли, чтоб можно было купить вещи. Зима идет, у меня ничего нет».

Если бы сгоревшее жилье было в социальном найме, то и новое бы предоставили, а так пенсионерка оказалась без какой-либо поддержки со стороны.

Мы позвонили главе района, уточнить, точно ли нет никакой возможности помочь погорелице.

«Если специальный государственный орган отказал, то что может сделать власть глубоко дотационного района? Никакая материальная помощь погорельцам не предусмотрена. Дровами можем помочь, чем-то нематериальным». - развел руками глава Невельского района Олег Майоров.

Также он пообещал Псковской Ленте Новостей еще раз внимательно изучить этот случай, а позже выйти на связь, рассказать, что удастся сделать. Свое обещание выполнил буквально через 25 минут. Перезвонил в редакцию и сообщил, что пригласил Лилию Алексеевну в администрацию района для постановки на учет в качестве нуждающейся в жилье. Правда, признал, что очередь эта стоит намертво, двигается только по решению суда, например, в отношении сирот.

Угол в бараке

Скептики сейчас могут пробухтеть, мол, надо было дом страховать, тогда бы и не пришлось на старости лет по чужим углам мыкаться. Но, во-первых, беда уже случилась. Во-вторых, ходила семья к страховщикам. Там сказали, что сорокалетний дом страховать не возьмутся. Как в воду глядели.

Все, что могут районные власти - поставить погорелицу в неподвижную очередь на жилье. Фото прислано в редакцию семьей Турковых.

«Денег на восстановление дома нет. Муж умер два года назад, а мне куда в семьдесят три года заново строить», - говорит пенсионерка.

От дома остался только адрес, по которому пенсионерка до сих пор прописана. На участке растет высаженная этим летом картошка. Землю Лилия Алексеевна выставила на торги. Много за нее выручить не рассчитывает, но хоть какие-то деньги. Вскоре планирует переехать, она присмотрела себе съемный угол в бараке, так местные называют эти постройки. Кухонька и комната, две сотки земли под огурцы и капусту. За все три тысячи рублей в месяц - пятая часть от пенсии. Но это лучше, чем дом престарелых, именно туда прямая дорога при таких случаях. С течением времени, если найдется покупатель на землю, и родственники напрягут жилы, место в бараке можно будет выкупить. А пока что деньги нужны на самое необходимое.

Старость наступит для каждого из нас, и не дай бог в преклонных летах за полтора часа лишиться абсолютно всего имущества, движимого и недвижимого. Мы публикуем реквизиты карточки Сбербанка, на которую неравнодушные могут отправить посильную помощь. 4276 5100 1009 7282, Жанна Александровна Туркова. Каждые 100 рублей помогут пенсионерке купить теплые ботинки и шапку, кастрюлю и ложки, попытаться снова наладить нормальный быт на новом месте.

Недавно областные власти перечислили сто тысяч рублей семье из Новоржевского района на ремонт веранды и починку крыши после пожара. На том пожаре гостивший в доме 21-летний парень спас от огня четверых детей и пенсионерку. Герой-спаситель после этого был принят губернатором, получил в подарок часы и благодарность, а семья - упомянутые сто тысяч.

В этом случае пожар произошел без большой огласки. Будничная трагедия, обыкновенная история. В результате которой пожилой человек остался в чистом поле под голым небом. Ну, вот считайте, что сейчас ПЛН придала этому случаю огласку, мы надеемся, что областные власти обратят внимание на публикацию. Так что сразу инициатива. Должен кто-то выйти на федеральный уровень с предложением об обязательном страховании домов и квартир. Вынудили же когда-то автовладельцев покупать полисы ОСАГО. Если то же самое сделать в отношении недвижимости, журналисты перестанут задавать «глупые вопросы», вроде «Почему помощь поступает избирательно?» и «Неужели пятнадцать тысяч - такая уж большая сумма, что можно отказать в крошечной тысячерублевой помощи?» Подумайте.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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