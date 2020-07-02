Происшествия

Мусорные контейнеры горели из-за неосторожности в Пскове

Мусорные контейнеры горели в Пскове 2 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, в 18.59 поступил сигнал о возгорании контейнеров у дома №75-а по улице Коммунальной.

Сгорел мусор в пластиковом контейнере. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Аналогичный пожар произошел в 19.20 у дома №29 по улице Красноармейской.

Кроме того, в деревне Знаменка Псковского района вчера сгорела баня. Причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.