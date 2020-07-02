Происшествия

Семейную нарколабораторию накрыли полицейские в Псковской области

Псковские полицейские в рамках взаимодействия с правоохранительными органами Королевства Испания пресекли деятельность двух граждан, которые наладили изготовление синтетического кокаина в условиях подпольной лаборатории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МВД России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Псковской области задержали 60-летнего мужчину и его 37-летнего сына, оборудовавших нарколабораторию.

При проведении обыска домовладения обнаружено и изъято 2 предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, и боеприпасы, а также специализированное лабораторное оборудование, значительное количество прекурсоров и исходных компонентов, используемых на разных стадиях изготовления наркотика, продукты промежуточных реакций, в том числе взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

«Кроме того, изъято порошкообразное вещество белого цвета, содержащее, согласно заключения эксперта, кокаин. Возможности лаборатории в случае выхода ее на полную мощность позволили бы синтезировать более 20 килограммов наркотика в неделю. При этом подозреваемые использовали методики синтезирования кокаина основанные на запатентованном в СССР в 1936 году способе получения эфиров тропинонкарбоновой кислоты», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственный отдел МО МВД России «Струго-Красненский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.