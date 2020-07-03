Происшествия

За хранение наркотиков и кражу житель Невельского района отправится в тюрьму

35-летний житель Невельского района привлечен к уголовной ответственности за незаконное приобретение наркотиков и хищение чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

Приговором Невельского районного суда он признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере и краже с незаконным проникновением в жилище.

В суде установлено, что в начале сентября 2019 года мужчина обнаружил в поле, расположенном вблизи деревни Иваново, два дикорастущих куста растения конопли, оборвал листья и отнес их к себе домой, где высушил растение, измельчил его и получил наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой 116 граммов, которое положил в стеклянную банку и перенес в предбанник бани, расположенной за домом.

11 мая в результате проведения обыска в помещении бани наркотики были обнаружены и изъяты.

Он же, 4 марта около 1.00 подошел к дому, расположенному в деревне Иваново, вырвал дверной пробой и незаконно проник внутрь. Из чужого дома он похитил имущество на общую сумму 26 тысяч 650 рублей 70 копеек.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.