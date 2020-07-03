Происшествия

Под предлогом установки фильтров для воды мошенники обокрали великолучанку

В Великих Луках неизвестные лица под видом представителей сервисной службы похитили сбережения пенсионерки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, 1 июля в период с 10.00 до 12.00 в квартиру дома на улице Лизы Чайкиной, где проживает пенсионерка 1933 года рождения, зашли две незнакомки. Они представились работницами якобы одной из сервисных служб Санкт-Петербурга и предложили хозяйке по сходной цене установить в жилище два фильтра для воды. Горожанка сначала отказывалась, но настойчивые гостьи ее уговорили.

В результате был составлен некий договор. Великолучанка заплатила за приборы и их установку 37 тысяч рублей. Фильтры ей поставили двое незнакомых мужчин. А когда вся компания удалилась, пожилая женщина обнаружила, что у нее из комода в комнате исчезли все сбережения - 100 тысяч рублей. Она обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По словам потерпевшей, обе незнакомки на вид лет тридцати, среднего роста, волосы светлые до плеч, одеты в темную одежду. Мужчинам тоже лет тридцать, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, волосы русые. Особых примет нет.

Всех, кто располагает информацией об этих лицах или пострадали в результате их действий, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.