Происшествия

Псковская полиция проверяет загадочное видео с человеком на земле

Псковская полиция проверяет сообщение о лежащем на земле мужчине на улице 128-й Стрелковой Дивизии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, утром 3 июля в дежурную часть поступило сообщение о происшествии в указанном районе.

Видео из группы «Жесть по-псковски»

Видеозапись также была размещена в социальных сетях. На видео заметен лежащий мужчина возле машины. Другой человек выбрасывает вещи из машины и оттаскивает лежащего за ногу, чтобы закрыть дверь.

По указанному адресу оперативно прибыл наряд ГИБДД. Но на месте никого уже не оказалось.

По факту публикации видео будет проводиться проверка и устанавливаться личности людей.