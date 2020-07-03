Происшествия

Жители Псковской области продолжают становиться жертвами Интернет-мошенников

Мошенники под разными предлогами продолжают вводить в заблуждение доверчивых жителей Псковской области. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, 32-летняя великолучанка разместила на интернет-сайте объявление о продаже гироскутера. 1 июля позвонил незнакомец, который изъявил желание его приобрести.

Однако для перечисления денег «покупатель» запросил реквизиты банковской карты великолучанки. После того, как женщина предоставила все «необходимые» сведения, с ее карты было снято более шести тысяч рублей. Скутер продать так и не удалось.

Другой великолучанин, 1969 года рождения, решил приобрести через сайт надувной бассейн, но в результате мошеннических действий лишился свыше 16 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе УМВД, потерпевшие пренебрегли правилами безопасности, вследствие чего информация персонального характера и реквизиты их банковских карт стали достоянием нечистых на руку лиц, чем те и воспользовались в своих корыстных целях.