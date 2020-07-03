Происшествия

Фальшивая пятитысячная купюра выявлена в Пскове

В Пскове полиция изъяла банкноту с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 2 июля в финансовом учреждении областного центра. По имеющимся сведениям, поступила она в выручке одного из магазинов города. Возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции по телефону 02», - рассказали в полиции.