Происшествия

Потерей телефона закончилось для великолучанина свидание с незнакомкой

Потерей телефона закончилось свидание для 35-летнего жителя Великих Лук, пишет портал «Луки.ру».

Установлено, что мужчина встретился с 37-летней женщиной и распивал с ней вместе спиртные напитки у дома по улице Угольной. Затем потерпевший попросил новую знакомую положить свой мобильный телефон в пакет, так как у него не было карманов. Через полчаса свидание закончилось.

Позже выяснилось, что женщина пришла на автовокзал и решила продать чужой телефон за 200 рублей. Сотрудники полиции задержали горожанку. Она дала признательные показания.

По данному факту проводится проверка.