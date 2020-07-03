Происшествия

Преступную группу будут судить за ограбление банкоматов в Псковской области

Уголовное дело в отношении трех обвиняемых в совершении четырех тяжких преступлений направлено в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД

«В период с 1 по 15 ноября 2018 года гражданин, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью получения систематического дохода в результате совершения тайных хищений денежных средств из банкоматов на территории Псковской области создал преступную группу, в состав которой вовлек пять человек, ставших активными ее участниками», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 15 ноября 2018 года до 15 июня 2019 года участники группы совершили на территории региона ряд противоправных деяний. Так, вечером 8 апреля 2019 года в городе Острове они похитили 2 600 000 рублей из банкомата в здании магазина по улице Освобождения.

Они же ночью 27 мая 2019 года совершили в Пскове покушение на кражу денежных средств в сумме 3 380 800 рублей из банкомата, находящегося в здании магазина по Ленинградскому шоссе.

Еще два покушения на кражи денег в общей сложности на сумму более 4 миллионов рублей они совершили в 2018 и 2019 годах из банкоматов, расположенных в деревнях Писковичи и Череха Псковского района.

В итоге 43-летнему жителю Санкт-Петербурга, 41-летнему жителю Плюссы и 35-летнему жителю Мурманской области предъявлено обвинение. «Теперь свой вердикт после рассмотрения уголовного дела должен будет вынести суд», - заключили в ведомстве.