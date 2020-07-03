Происшествия

Жителя Псковской области будут судить за интимную связь с 14-летней знакомой

24-летний житель Пыталовского района предстанет перед судом. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В ходе следствия установлено, что с декабря 2019 года по март 2020 года мужчина по месту своего жительства по обоюдному согласию шесть раз вступил в половую связь со своей 14-летней знакомой. «Этим он нарушил нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетней, что привело к ее беременности», - говорится в сообщении.

Санкция части 1 статьи 314 УК РФ предусматривает наказание от обязательных работ на срок до 480 часов до лишения свободы на срок 4 года.