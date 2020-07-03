Происшествия

Жилой дом сгорел в Невельском районе

Жилые дома и бани горели в Псковской области в выходные дни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, в ночь на понедельник в 00.08 в деревне Колпино (Невельский район) сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По той же причине в 1.58 в поселке Идрица Себежского района в нежилом доме выгорела комната. А в ночь на 5 июля в 00.46 в деревне Комарово Псковского района горела баня. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Еще одна баня загорелась 5 июля в 12.43 в деревне Замостье Дедовичского района из-за неисправности дымохода. Огнем повреждена кровля. Неисправность печного оборудования привела к пожару 3 июля в деревне Горки Себежского района, там сгорела баня.

В деревне Подборовье Стругокрасненского района в 23.02 3 июля тоже горела баня. Причина пожара - нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печи.