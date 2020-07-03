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Пожилой пскович лишился 200 тысяч рублей, спасая свои деньги от незаконного списания

06.07.2020 12:43|ПсковКомментариев: 0

Мошенники обманным путем завладели деньгами нескольких жителей Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, 3 июля в Пскове пожилому псковичу позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка, и под предлогом предотвращения несанкционированной транзакции средств завладел его деньгами в сумме 200 тысяч рублей.

По аналогичной схеме лишился 63 тысяч рублей псковский пенсионер 1957 года рождения. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.

В результате обманных действий злоумышленников 96 тысяч рублей не досчиталась 32-летняя жительница Пскова, а 41-летняя жительница Островского района потеряла 60 тысяч рублей при проведении операции купли-продажи через интернет.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.

«Подобных фактов дистанционного мошенничества за последние дни в регионе отмечено немало. С учетом этого полиция в очередной раз предостерегает наших сограждан: не доверяйтесь незнакомцам в Сети или при общении по телефону. Они под разными предлогами пытаются заполучить информацию персонального характера и реквизиты банковских карт доверчивых людей, чтобы прибрать к рукам их деньги», - отметили в ведомстве.

Теги: #мошенничество #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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