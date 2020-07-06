Происшествия

Три попытки незаконного перемещения сигарет через границу пресекли псковские пограничники

Псковские пограничники пресекли три попытки незаконного перемещения через государственную границу РФ табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Пограничного управления ФСБ России.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» при осуществлении пограничного контроля на выездном из России направлении пограничники выявили две партии табачных изделий, укрытых в грузовых автомобилях «Вольво». Табачная продукция находилась в области рамы прицепа над полетными ящиками, уточнили в ведомстве.

В пункте пропуска «Убылинка» при аналогичных обстоятельствах сотрудники управления обнаружили сигареты в грузовом автомобиле «Скания». Водитель - гражданин одной из стран Прибалтики. Табачная продукция находилась в технологических полостях под обшивкой салона автомобиля.

Всего специалисты извлекли порядка 2 тысяч пачек табачных изделий. Сигареты переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения экспертиз и принятия процессуального решения по каждому факту.