Происшествия

На 20 лет может отправиться за решетку 14-летний подросток за развращение 8-летней девочки

В Невельском районе возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего юноши по факту совершения им иных действий сексуального характера в отношении 8-летней потерпевшей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

Установлено, что с 24 по 25 июня, в вечернее время, но не позднее 22.00, находясь в деревне Сороки, подросток умышленно, с целью удовлетворения своей половой потребности, совершил развратные действия с малолетней 8-летней девочкой.

26 июня следователь по особо важным делам Великолукского межрайонного следственного отдела вынес постановление о возбуждении в отношении 14-летнего юноши уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль Невельская межрайонная прокуратура.