Происшествия

Момент удара молнии в футболиста «Знамени Труда» попал на видео

Плановую тренировку футбольного клуба «Знамя Труда» в Подмосковье прервал удар молнии. Разряд попал во вратаря команды, 16-летнего Ивана Заборовского. Момент случившегося зафиксировала камера.

Подмосковный ФК опубликовал видео в своем Telegram-канале. На нем заметно, как Иван тренируется отдельно от остальных. В какой-то момент небо озарила вспышка и в спортсмена ударила молния.

У Ивана Заборовского остановилось дыхание. Сердце юноши смогли запустить представители команды. Потом приехала скорая помощь и молодого футболиста госпитализировали, сообщает телеканал «360».

По последним данным, его состояние стабильное. Заборовский получил довольно сильные ожоги в тех местах, где вошел и вышел электрический разряд. Врачи уверяют, что угрозы жизни нет.

ЧП произошло во время плановой тренировки 4 июля. Погода была пасмурная, но без дождя и грозы. Самого футболиста после случившегося назвали счастливчиком.

На 5 июля молодой человек еще не пришел в сознание. За его состоянием наблюдают врачи люберецкой больницы. После удара молнии его ввели в искусственную кому.