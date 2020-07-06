Происшествия

Псковичка попыталась похитить спиртные напитки из магазина

Сотрудники Росгвардии задержали псковичку, которая попыталась похитить спиртные напитки из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Происшествие произошло в магазине на улице Труда. Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Росгвардейцы задержали 35-летнюю гражданку и передали ее в территориальный отдел полиции.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.