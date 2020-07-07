Происшествия

Попытку вывоза из страны более 700 монет XVIII-XX веков пресекли псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного вывоза из страны предметов, возможно, представляющих культурно-историческую ценность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на выездном из России направлении, куда прибыл легковой автомобиль «Мерседес» под управлением 56-летнего россиянина. На стандартный вопрос пограничника, имеются ли в транспортном средстве запрещенные к перемещению через границу предметы, водитель ответил отрицательно, но заметно начал нервничать.

В результате осмотра автомобиля в багажном отделении, среди личных вещей, было обнаружено более 740 монет разных стран мира и номиналом, датированные началом XVIII-XX вв. Помимо прочего, мужчина пытался укрыть крупную сумму наличных денег, общая сумма - более 50 тысяч евро.

Пояснить, кому принадлежат данные предметы и с какой целью осуществляется их вывоз из страны, мужчина не смог.

Все выявленные предметы переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.