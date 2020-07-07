Происшествия

Пьяного пенсионера за рулем «Рено» остановила полиция в Стругокрасненском районе

Нетрезвого пенсионера 1955 года рождения за рулем автомобиля «Рено» остановила дорожная полиция в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Также 6 июля у дома по улице Мясницкой в деревне Середка Псковского района стражи порядка остановили 34-летнего мужчину, который управлял мопедом, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

А вечером 5 июля в деревне Заполье Плюсского района у дома по улице Ленинградской полицейские остановили для проверки еще одного водителя мопеда. И этот 25-летний житель Плюсского района оказался в нетрезвом виде.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.