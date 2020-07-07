Происшествия

Пастух и разнорабочий обокрали сельхозкооператив в Печорском районе

В Великих Луках, Гдовском и Печорском районах установлены подозреваемые в хищениях имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Заполье Гдовского района в период с 3 по 6 июля с территории строящегося объекта путем срыва навесного замка была совершена кража пяти силовых кабелей общей длиною свыше ста метров. По предварительным данным, причиненный ущерб составил около 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый - безработный, ранее судимый за кражи житель Гдовского района 1999 года рождения. Молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Печорском районе с 3 по 5 июля из склада одного из местных сельхозкооперативов путем срыва навесного замка были похищены несколько мешков с концентрированными кормами. В краже подозреваются двое работников этого кооператива 1986 и 1978 годов рождения. По имеющимся данным, один из них – разнорабочий, а другой трудится пастухом. Подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

А в Великих Луках 6 июля от дома в садоводческом товариществе свободным доступом похитили два водяных насоса. В этой краже подозревается 37-летний не работающий великолучанин. Ведется проверка.