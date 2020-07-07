Происшествия

Псковские пограничники не дали контрабандисту вывезти из России штык-ножи

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили укрытое от пограничного и таможенного контроля холодное оружие, которое пытался незаконно переместить через государственную границу житель сопредельного государства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, мужчина 1958 года рождения прибыл на выезд из Российской Федерации на грузовом автомобиле марки «Даф». В ходе осмотра его транспортного средства в ящике для инструментов пограничники обнаружили шесть штык-ножей, обернутых в полиэтилен и материю, еще четыре подобных предмета были укрыты на крыше кабины под обтекателем. По внешним признакам, находка напоминает штык-ножи от автомата Калашникова АК-47.

До начала осмотра иностранный гражданин отрицал наличие у него в автомобиле запрещенных к перемещению через государственную границу предметов и предпочел скрыть холодное оружие от контрольных органов. Пояснить, куда и с какой целью осуществляется вывоз данных предметов, мужчина не смог.

Штык-ножи изъяты для проведения экспертизы и принятия соответствующего процессуального решения.