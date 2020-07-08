Происшествия

Полиция разыскивает жителя Опочецкого района

С 3 июля не выходит на связь с родственниками Борис Пожарный 1956 года рождения, житель деревни Ульяново Опочецкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид мужчине 60 лет, рост 180 сантиметров, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы короткие с сединой, имеется лобная залысина.

Был одет в толстовку серого цвета с оранжевыми рукавам, черную кепку, черные брюки, ботинки с мехом. Также у него был темный рюкзак. Мужчина носит очки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Бориса Пожарного, просят обратиться в МО МВД России «Опочецкий» по телефонам: 8-(811-38)-2-17-55, 8-(811-38)-2-22-45 или 02.