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Два велосипеда украли в Пскове

10.07.2020 11:06|ПсковКомментариев: 0

Полиция раскрыла кражи велосипедов в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, около 13.00 4 июля от дома по улице Пароменской был похищен велосипед. В этой краже подозревается безработный, ранее судимый пскович 1962 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска транспорт изъят.

Кроме того, около 20.00 6 июля от дома по улице Коммунальной был украден подростковый велосипед. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый - не работающий житель Пскова 2001 года рождения. Возбуждено уголовное дело. При обыске обнаружены и изъяты два велосипеда, принадлежность которых в настоящее время устанавливается. Проводится расследование.

В этой связи полиция призывает граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. «Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче цвет велосипеда, тем он заметнее, а, значит, похитителям будет труднее его использовать или реализовать. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома», - заключили в ведомстве.

Теги: #кража #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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