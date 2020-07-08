Происшествия

Заявивший о своей невиновности Сергей Фургал арестован

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде, что не признает себя виновным в организации убийств. «Мой подзащитный в суде заявил, что категорически и полностью отвергает обвинения», - сообщил ТАСС адвокат Борис Кожемякин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По его словам, политической составляющей в задержании Фургала нет. «Защита не рассматривает политическую версию данного дела, это не наша ситуация. Мы рассматриваем это как уголовное дело», - сказал он. Кожемякин уверен в невиновности своего подзащитного. «Мой клиент - врач, он давал клятву Гиппократа и не мог лишить кого-то жизни», - сказал адвокат.

Защита просила Басманный суд Москвы не заключать губернатора под стражу, суд ушел для вынесения решения. «Защита просила суд не заключать Фургала под стражу, у следствия есть возможность избрать ему подписку о невыезде. Суд рассмотрел ходатайство следствия и наши возражения и удалился на вынесение решения», - сказал Кожемякин.

В пятницу, 10 июля, Басманный суд Москвы арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. «Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», - огласил решение судья Артур Карпов.

Фургал окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». До занятия бизнесом и избрания в Госдуму в 2007 году с 1992 по 1999 год он работал в Поярковской центральной районной больнице на должностях врача-терапевта и врача-невролога.