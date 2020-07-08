Происшествия

Псковская полиция продолжает розыск Бориса Пожарного

С 3 июля отсутствует по месту жительства и не выходит на связь с родственниками Пожарный Борис Яковлевич, 1956 года рождения, житель деревни Ульяново Болгатовской волости Опочецкого района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Приметы: на вид 60 лет, рост 180 сантиметров, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы короткие с сединой, имеется лобная залысина.

Был одет: толстовка серого цвета с рукавами оранжевого цвета, черная кепка, брюки черные, ботинки черные с мехом, рюкзак черного цвета. Носит очки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Б.Я.Пожарного, просят обратиться в МО МВД России "Опочецкий" по телефонам: 8-(811-38)-2-17-55, 8-(811-38)-2-22-45 или 02.