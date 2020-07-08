Происшествия

В Пскове раскрыта кража с банковской карты

В областном центре сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову раскрыта ранее совершенная кража.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, 16 июня в Пскове в Летнем саду у памятника А.С.Пушкину горожанка, 1952 года рождения, утратила кошелек, в котором находились 1400 рублей и банковская карта. Впоследствии с этой карты кем-то были сняты 1800 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими, установлена гражданка, подозреваемая в совершении данного противоправного деяния. Это – 25-летняя безработная жительница Ленинградской области.

Девушка дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.