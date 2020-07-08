Происшествия

56 тыс. рублей лишился великолучанин, потерявший банковскую карту

Крупной денежной суммы лишился житель Великих Лук. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, по версии следствия, 27-летний горожанин отправился в магазины за покупками. И в период с 7 по 8 июля где-то потерял свою банковскую карту. Он обратился в банк за новой картой, а потерянную карту не заблокировал.

В результате, по имеющимся данным, неизвестный нашел эту карту и использовал ее для оплаты своих интернет - покупок, потратив на эти цели свыше 56 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.