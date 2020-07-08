Происшествия

МЧС предупреждает об усилении ветра в Псковской области

Главное управление МЧС России по Псковской области опубликовало полученное от Псковского ЦГМС предупреждение о неблагоприятном явлении.

«Сегодня с периода 13-16 час по Псковской области, преимущественно по северным районам, ожидается усиление западного, северо-западного ветра», - говорится в сообщении.

Также МЧС приводит рекомендации для населения при сильном ветре.

«Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101"», - говорится в сообщении Главного управления МЧС по Псковской области.