Происшествия

Продолжаются поиски пропавшей в Великих Луках 87-летней пенсионерки

Разыскивается 87-летняя пенсионерка Кондратьева Евгения Карповна, которая пропала в Великих Луках 7 июля. Утром она ушла из дома, расположенного на улице М. Кузьмина, 11, и до настоящего времени не вернулась.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пропавшая была одета в светлую куртку-ветровку до пояса, светло-голубые брюки с узорами, светлые шляпку и туфли.

При себе имела целлофановый пакет, в котором находились кошелек коричневого цвета и пенсионное удостоверение.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгении Кондратьевой, просят позвонить по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.