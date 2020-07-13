Происшествия

Псковичу грозит тюрьма за избиение знакомой и тушение сигареты об ее спину

Более 10 лет лишения свободы может получить пскович за избиение знакомой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова, в ходе следствия установлено, что в марте 2019 года мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и имеющий непогашенные судимости, пришел к своей знакомой в квартиру на улице Советской.

После распития спиртных напитков обвиняемый стал избивать потерпевшую, нанося ей удары кулаками и ногами в область головы и туловища, а также используя деревянную скалку и кастрюлю наносил удары по туловищу и ногам потерпевшей. В ходе избиения обвиняемый раздел потерпевшую и неоднократно тушил сигареты об ее спину.

Женщине были причинены множественные телесные повреждения, повлекшие опасный для жизни вред здоровью.

Санкция части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание только в виде лишения свободы сроком до 10 лет, санкция части 1 статьи 117 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.