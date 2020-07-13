Происшествия

В Пскове супругов и их друга привлекут к ответственности за избиение прохожего

В Пскове супругов и их друга привлекут к ответственности за избиение прохожего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что 1 мая 2019 года в вечернее время супруги и их друг в состоянии алкогольного опьянения находились на Зональном шоссе в Пскове. Увидев прохожего, они затащили его в холл жилого дома, где стали избивать ногами. После этого они заволокли потерпевшего в общее помещение кухни, где продолжили избиение ногами, при этом женщина прыгала на его грудную клетку.

Санкция части 3 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание только в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.