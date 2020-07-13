Происшествия

Пскович избил соседа по даче молотком в споре о границах участков

В Пскове мужчина получил травмы в ходе конфликта с соседом из-за деления границ их участков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В апреле пскович, находясь на своем приусадебном участке, расположенном по улице Застенной в Пскове, в ходе конфликта с соседом на почве деления границ их участков нанес потерпевшему три удара молотком по голове и руке. В результате потерпевший получил рану лобно-теменной области и кровоподтеки правой руки.

Санкция пунта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.