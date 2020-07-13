Происшествия

Бесхозные постройки, бани и мусор горели в Псковской области в выходные

Бесхозные постройки, бани и мусор горели 11-12 июля в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС.

11 июля в 16.55 на улице Мурманской в Великих Луках сгорела бесхозная постройка 3 на 5 метра. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В 20.19 в деревне Борисовичи Псковского района сгорел мусор в 16-этажном жилом доме. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, горела баня в деревне Ивчиха Пустошкинского района, огнем поврежден потолок на площади 2 кв. метра. По предварительным данным, причиной стало несоблюдение правил безопасности при устройстве печи.

12 июля баня сгорела в деревне Люцково Опочецкого района. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

13 июля в 4.11 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Блошно Дновского района. Огнем повреждена кровля на площади 5 кв. метров. Причина пожара - нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.