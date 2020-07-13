Происшествия

Нож в спину получил сожитель молодой псковички из-за ревности

21-летняя псковичка предстанет перед судом за нанесение ножевых ранений сожителю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В июне текущего года у обвиняемой в ходе распития алкогольных напитков на кухне общежития, расположенного на улице Инженерной в Пскове, возник конфликт с сожителем на почве ревности.

Девушка разозлилась, взяла со стола кухонный нож и нанесла им стоящему к ней спиной потерпевшему шесть ударов. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде ран грудной клетки, левой ягодицы, поверхности левого плечевого сустава, уточнили в ведомстве.

Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.