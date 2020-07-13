Происшествия

Более 80 тысяч рублей добровольно отдал мошенникам пскович

Несколько жителей Псковской области попались на уловки мошенников и лишились денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 38-летнему псковичу 9 июля позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения незаконной транзакции денег завладел денежными средствами горожанина в сумме 84 тысячи рублей. По аналогичной мошеннической схеме в тот же день 39-летняя псковичка лишилась 80 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Жертвами дистанционного мошенничества за последние дни стали еще несколько жителей области. После общения с мнимыми сотрудниками банков они не досчитались в общей сложности более полумиллиона рублей. В этой связи полиция напоминает гражданам, что во избежание серьезных проблем не следует предоставлять незнакомцам, которые под разными предлогами обращаются к вам по телефону или в интернете, сведения персонального характера и реквизиты банковских карт.