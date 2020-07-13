Происшествия

Кражи велосипедов раскрыли полицейские в Пскове

Кражи велосипедов зарегистрированы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в областном центре 6 июня велосипед похитили из подъезда дома по улице Кузбасской Дивизии. В этой краже подозревается безработный, ранее судимый молодой человек 2001 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

Здесь же, в Пскове, 7 июля от дома по улице Рокоссовского тоже был похищен велосипед. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – не работающий, судимый пскович 1990 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенный велосипед изъят. Проводится расследование.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в Пскове 30 мая от дома по переулку Парковому свободным доступом была совершена кража еще одного «железного коня». В ней подозревается 33-летний не работающий и судимый пскович. Он дал признательные показания. Похищенное изъято.