Происшествия

Фальшивые купюры обнаружены в Пскове

В Пскове изъяты две пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 10 июля одна фальшивая купюра достоинством пять тысяч рублей была обнаружена в финансовом учреждении областного центра. А вторую пятитысячную подделку выявили 12 июля в одной из городских организаций. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность», - отметили в ведомстве.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.