Происшествия

Великолучанин залез на недостроенное колесо обозрения. ФОТО

Молодой человек забрался на недостроенное колесо обозрения в городском парке культуры и отдыха в Великих Луках ради эффектного селфи. Об этом пишет «МК в Пскове» со ссылкой на информацию, размещенную в сообществе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Судя по снимкам, инцидент произошел в вечернее время. Чтобы сделать хороший кадр и поймать удачный свет, великолучанин провел на небольшой площадке, расположенной на высоте более 20 метров, несколько минут. Опасные для жизни селфи в итоге были сделаны с разных ракурсов.

Чем закончилась эта история, неизвестно.