Происшествия

Псковских наркодилеров ждет до 20 лет тюрьмы

В Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении ряда особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, шестеро жителей Псковской области 1979, 1985, 1988, 1989, 1996 и 2000 годов рождения в составе организованной группы в период с 17 июня по 17 июля 2019 года совершили на территории региона шесть особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в крупном и особо крупном размере.

Как установлено, в мае прошлого года на территории России неизвестный создал организованную группу, члены которой объединились в целях совместного совершения особо тяжких преступлений по незаконному сбыту наркотических средств в Псковской области для получения финансовой выгоды.

«Основной противоправной деятельностью данной группы являлась продажа запрещенных в России синтетических наркотических средств бесконтактным способом – через закладки с использованием Интернета, электронных платежных систем и сервиса мгновенного обмена электронными сообщениями», - рассказали в ведомстве.

В соответствии со схемой незаконного сбыта участники группы предварительно помещали наркотические средства в места закладок, информацию о которых сохраняли в одном из сервисов. Покупатели путем обращения в группу к информационным ресурсам этого сервиса заказывали наркотические средства – выбирали их вид, массу, город и район для приобретения, а также способ оплаты и получали номера счетов для внесения платежа. После оплаты товара члены группы сообщали покупателям в электронном сообщении информацию о местонахождении заказанных наркотиков.

В Сети эти злоумышленники, используя псевдонимы, разъясняли пользователям порядок оплаты наркотических средств, вербовали новых членов организованной группы из числа жителей Псковской области и Санкт-Петербурга, стремящихся к незаконному обогащению, которые в последующем вовлекали в состав группы своих близких родственников. Среди ее участников существовало распределение функций. В частности, одни выступали в роли «операторов» оптовых и розничных партий, другие являлись «закладчиками» и «перевозчиками».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий все подозреваемые лица были задержаны. Для полного и объективного расследования по делу допрошены 86 свидетелей, назначены и проведены 33 судебных экспертизы (химические, дактилоскопические, наркологические, психиатрические), осуществлен комплекс других необходимых следственных действий.

В результате фигурантам - жителям городов Пскова, Великих Лук, Опочки и Псковского района - предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ, частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ и частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. За совершение этих преступлений предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.