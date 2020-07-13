Происшествия

На 10 лет может сесть за решетку жительница Куньинского района, ударившая ножом сожителя матери

Жительница Куньинского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, 18 апреля молодая женщина, находясь на кухне своей квартиры, в ходе ссоры с сожителем своей матери взяла нож и умышлено нанесла ему удар в ногу. Мужчина хотел избежать дальнейшего конфликта и вышел на улицу, однако девушка отправилась за ним на крыльцо, где нанесла ему второй удар в область грудной клетки.

Преступление относится к категории средней тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.