Происшествия

Проверка по факту гибели годовалого ребенка проводится в Псковской области

Проводится процессуальная проверка по факту гибели годовалого ребенка в реке Неведрянка в деревне Тимоново Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

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Сообщение об обнаружении тела ребенка поступило в правоохранительные органы 11 июля. В ходе его осмотра признаков насильственной смерти специалисты не увидели. По предварительным данным, ребенок утонул. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По предварительным данным, тело годовалого ребенка достали из реки родственники, которые спохватились после исчезновения малыша из песочницы.

«В настоящее время следователи опрашивают свидетелей, в том числе родителей и близких семьи, изучают условия жизни и воспитания детей, однако уже сейчас можно сказать, что трагедии можно было избежать соблюдая главное правило безопасности - ни в коем случае не оставлять детей у водоемов без присмотра взрослых!» - заметили в ведомстве.