Происшествия

Штраф получил житель Острова за взятку полицейскому

Штраф получил житель Острова за дачу взятки сотруднику полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной прокуратуре.

В суде установлено, что в августе 2019 года мужчина с целью избежания административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения передал сотруднику ОГИБДД ОМВД России по Порховскому району в качестве взятки 30 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.