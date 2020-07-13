Происшествия

Попытка купить руль для иномарки обернулась для великолучанина потерей денег

34-летний великолучанин стал жертвой мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, мужчина заинтересовался объявлением в социальных сетях о продаже по сходной цене руля от иномарки.

Он созвонился с продавцом, который попросил сначала перечислить деньги на указанный им счет. Горожанин перевел 6500 рублей. Однако обещанной запчасти так и не дождался, после чего обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

«К сожалению, это не единственный такого рода случай за последнее время в регионе при осуществлении гражданами операций купли-продажи товаров через Интернет. Так, кто-то пытался приобрести, к примеру, токарный станок, а другие пожелали продать женские туфли через один из сайтов. Однако в результате обманных действий нечистых на руку лиц и те, и другие лишились денег. По данным фактам возбуждены уголовные дела», - рассказали в ведомстве.

43-летнему жителю Порховского района 9 июля позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения незаконной транзакции завладел денежными средствами мужчины в сумме около 20 тысячи рублей. Проводится расследование.