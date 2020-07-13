Происшествия

Житель Великих Лук задержан при попытке похитить алкоголь

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства.

13 июля наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего молодого человека, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.