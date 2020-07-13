Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании задержан в Великих Луках

В Великих Луках задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

18 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об изнасиловании местной жительницы во дворе одного из домов в Великих Луках. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

В ходе непрекращающейся работы по раскрытию преступления следователей и сотрудников уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки подозреваемый был установлен. Им оказался ранее судимый за убийство 31-летний местный житель.

По версии следствия, в ночь на 18 июня он напал на потерпевшую, которая незадолго до этого отказала ему в знакомстве, за волосы затащил в безлюдное место, избил и изнасиловал.

Как отметили в ведомстве, раскрыть преступление помогли записи видеокамер, благодаря изучению которых удалось восстановить полную картину совершенного преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан. В его жилище проведен обыск, в ходе которого обнаружена и изъята одежда, в которой горожанин находился в момент инкриминируемого ему деяния.

Сейчас следователи совместно с полицейскими продолжают проводить оперативно-следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.